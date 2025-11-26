Актрису Тарасову приговорили к трём годам условно по делу о наркотиках

Домодедовский городской суд признал актрису Аглаю Тарасову виновной по статье о контрабанде наркотиков и приговорил её к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Прокуратура просила для Тарасовой три с половиной года года условно.

Тарасова признала вину, но изменила показания. Она утверждала, что вейп с гашишным маслом был подарен ей в 2022 году израильским предпринимателем, и она предполагала наличие в нём незначительной доли легального в Израиле каннабиса.

За Тарасову поручились артисты Сергей Безруков и Евгений Миронов, в суде её поддержали Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Тарасову задержали 28 августа после прилёта из Тель-Авива с вейпом, в котором содержались 0,38 грамма гашиш-масла.

О деле Тарасовой стало известно 5 сентября. 31-летней актрисе грозило лишение свободы на срок от трёх до семи лет и штраф до миллиона рублей.

В 2022 году из-за гашишного масла в багаже, обнаруженного в московском аэропорту, была арестована и впоследствии осуждена на девять лет колонии американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Впоследствии её обменяли на торговца оружием Виктора Бута.