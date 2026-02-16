Акции памяти Навального в Праге у российского посольства в Чехии

В Праге вечером 16 февраля на площади Бориса Немцова у здания российского посольства в Чехии прошла акция памяти Алексея Навального во вторую годовщину его гибели в российской колонии, а также митинг в поддержку политзаключённых. У зданием посольства собралось несколько сотен людей, которые принесли цветы и зажгли свечи в память о погибшем российском оппозиционном политике.

На акции в Праге выступила питерская группа "Стоптайм", которая подвергалась преследования со стороны российских властей за публичное исполнение песен музыкантов, внесённых в список "иностранных агентов". С речью также выступили оппозиционные политики Илья Яшин и Максим Резник.

Яшин поблагодарил собравшихся за то, что они пришли, и сообщил, что власти хотели, что "всем рекомендовали помалкивать". "Но мы с вами не молчали и не будем молчать", – сказал он и напомнил слова Алексея Навального перед возвращением в Россию, которые тот произнес в финальном эпизоде документального фильма канадского режиссера Дэниела Роэра в 2021 году.

На вопрос, что, если российские власти посадят его в тюрьму или убьют, Навальный ответил: "Не надо, нельзя сдаваться. Если это [смерть] произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу: не сдаваться, помнить о том, что мы – огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо".



Памятные мероприятия в честь Навального 16 февраля проходили в России и десятках городов мира.