Акции памяти Навального в Праге у российского посольства в Чехии

В Праге вечером 16 февраля на площади Бориса Немцова у здания российского посольства в Чехии прошла акция памяти Алексея Навального во вторую годовщину его гибели в российской колонии, а также митинг в поддержку политзаключённых. У зданием посольства собралось несколько сотен людей, которые принесли цветы и зажгли свечи в память о погибшем российском оппозиционном политике.
На акции в Праге выступила питерская группа "Стоптайм", которая подвергалась преследования со стороны российских властей за публичное исполнение песен музыкантов, внесённых в список "иностранных агентов". С речью также выступили оппозиционные политики Илья Яшин и Максим Резник.
Яшин поблагодарил собравшихся за то, что они пришли, и сообщил, что власти хотели, что "всем рекомендовали помалкивать". "Но мы с вами не молчали и не будем молчать", – сказал он и напомнил слова Алексея Навального перед возвращением в Россию, которые тот произнес в финальном эпизоде документального фильма канадского режиссера Дэниела Роэра в 2021 году.
На вопрос, что, если российские власти посадят его в тюрьму или убьют, Навальный ответил: "Не надо, нельзя сдаваться. Если это [смерть] произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу: не сдаваться, помнить о том, что мы – огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо".
Памятные мероприятия в честь Навального 16 февраля проходили в России и десятках городов мира.
- Накануне лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах, проанализировавшие образцы биоматериалов политика, вывезенные семьей после его гибели в колонии строгого режима в поселке Харп (Ямало-Ненецкий округ), сообщили, что он был отравлен ядом эпибатидин.
- Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, политик "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", а реанимационные мероприятия результатов не дали.
- Тело Навального следователи отдали его матери только 24 февраля. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
- Российские власти приговорили к реальным срокам заключения адвокатов, защищавших Алексея Навального, и журналистов, освещавших его похороны и другие связанные с ним события. Сейчас в России активно судят граждан, переводивших денежные пожертвования Фонду борьбы с коррупцией.
- Сотни людей вышли почтить память политика во вторую годовщину его гибели во многих городах России и зарубежом. В России были задержаны минимум 14 человек.
- В 2022 году Илью Яшина приговорили к восьми годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию. Поводом для преследования стал стрим, в ходе которого он говорил о преступлениях российской армии в Буче. Первого августа 2024 года Яшин и еще 15 политзаключенных из России и Беларуси были освобождены в рамках обмена на российских граждан, отбывавших наказание в США и странах Европы.
- До ареста "Стоптайм" была уличной петербургской группой. 15 октября 2025 года певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева задержали за исполнение песен Монеточки и Noize MC, признанных в РФ "иностранными агентами". Это был первый в России случай привлечения к ответственности за публичное исполнение песен таких авторов. Членов группы подвергли "карусельным" арестам. После выхода на свободу 23 ноября Наоко и Орлов покинули РФ.