Актёр Алексей Панин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актёра Алексея Панина по обвинению в публичных призывах к терроризму.

Дело было возбуждено из-за поста Панина в одной из социальных сетей, где он, по версии Следственного комитета России, "оправдал теракт на Крымском мосту" - в частности актёр написал, что "не может скрыть радости" от случившегося.

Как киноактёр Алексей Панин наиболее известен по ролям в фильме Алексея Балабанова "Жмурки" и фильме Николая Лебедева "Звезда". За роль в "Звезде" в 2003 году он получил Государственную премию Российской Федерации из рук президента Владимира Путина.

Задолго до начала полномасштабной войны в Украине Панин неоднократно высказывался в поддержку российской власти, аннексии Крыма и военной помощи Донбассу, однако последние несколько лет он критикует политику Путина, а с февраля 2022-го года резко выступает против войны и поддерживает Украину.

При этом Служба безопасности Украины в 2015 году выдвинула обвинения против Панина за то, что он, находясь в Крыму годом ранее, назвал полуостров российской территорией.

Из России Панин уехал в 2020-м году, некоторое время он жил в Испании, а год назад, по его собственным словам, переехал в США.