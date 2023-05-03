Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На актёра Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

Актёр Алексей Панин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актёра Алексея Панина. Причиной стали его высказывания о взрыве на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Актёру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет указал, что Панин в социальных сетях одобрял подрыв моста. Какие именно высказывания он допустил, не указывается.

Алексей Панин - российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии российской Федерации 2003 года. С 2020 года живёт в Испании.

  • Взрыв на Крымском мосту произошёл в октябре 2022 года, через несколько часов после юбилея Владимира Путина. В результате взрыва погибли пять человек, обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда.
  • Российские власти расценили подрыв моста как теракт, осуществлённый украинскими спецслужбами. Кто совершил подрыв - не установлено. Соответственно, любые высказывания с одобрением действий неизвестных расцениваются как оправдание терроризма.
  • После начала военного вторжения России в Украину уголовные дела по статье "Оправдание терроризма" регулярно заводятся в отношении людей, высказавших несогласие с действиями российских властей или поддержку Украине. Поводом для возбуждения дела могут быть устные высказывания или посты и комментарии в интернете. По данной статье преследуют, например, бывшего учителя истории Никиту Тушканова и архангельскую студентку Олесю Кривцову.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG