На актёра Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актёра Алексея Панина. Причиной стали его высказывания о взрыве на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Актёру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет указал, что Панин в социальных сетях одобрял подрыв моста. Какие именно высказывания он допустил, не указывается.

Алексей Панин - российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии российской Федерации 2003 года. С 2020 года живёт в Испании.