На актёра Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актёра Алексея Панина. Причиной стали его высказывания о взрыве на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Актёру может грозить до пяти лет лишения свободы.
Следственный комитет указал, что Панин в социальных сетях одобрял подрыв моста. Какие именно высказывания он допустил, не указывается.
Алексей Панин - российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии российской Федерации 2003 года. С 2020 года живёт в Испании.
- Взрыв на Крымском мосту произошёл в октябре 2022 года, через несколько часов после юбилея Владимира Путина. В результате взрыва погибли пять человек, обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда.
- Российские власти расценили подрыв моста как теракт, осуществлённый украинскими спецслужбами. Кто совершил подрыв - не установлено. Соответственно, любые высказывания с одобрением действий неизвестных расцениваются как оправдание терроризма.
- После начала военного вторжения России в Украину уголовные дела по статье "Оправдание терроризма" регулярно заводятся в отношении людей, высказавших несогласие с действиями российских властей или поддержку Украине. Поводом для возбуждения дела могут быть устные высказывания или посты и комментарии в интернете. По данной статье преследуют, например, бывшего учителя истории Никиту Тушканова и архангельскую студентку Олесю Кривцову.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.