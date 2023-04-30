Актёр бурятского театра, выступавший против войны, уехал из России

Выступавший против войны в Украине актёр бурятского Государственного русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов покинул Россию, - сообщает Сибирь.Реалии. По его словам, причиной такого решения стало то, что его планировали отправить в психиатрическую больницу. Куда именно уехал Шувалов - не сообщается.

Артур Шувалов открыто критиковал российскую агрессию в Украине, отказывался выступать для раненых российских военных, а также сорвал со здания своего театра флаг с литерой Z, которая стала символом так называемой специальной военной операции.

В марте этого года актёр прямо на сцене в знак протеста против действий руководства театра порезал себе вены. Он заявил о давлении со стороны руководства.