Актёр на вручении ТЭФИ приравнял обязательную вакцинацию к нацизму

Актёр и телеведущий Егор Бероев пришел на вручение телевизионной премии "ТЭФИ-Летопись Победы" с нашитой жёлтой шестиконечной звездой, которой в нацистской Германии помечали евреев. Так Бероев решил выступить против обязательной вакцинации от COVID-19 и дискриминации непривитых.

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Бероев признался, что сам он не вакцинировался и заявил, что, по его мнению, отсутствие прививки или ее наличие не может быть причиной для ущемления прав граждан и раскола общества.

"Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами". Бероев также задал вопрос, как потомки победителей, могли такое допустить. В зале после этого раздались аплодисменты.

Актёр призвал не допустить "сегрегации общества на "умных" и "глупых", людей с синдромом Дауна и без него, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и не привитых. Это однажды уже было", - сказал Бероев.

Выступление Бероева против обязательной вакцинации и дискриминации тех, кто не привился, вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые комментаторы призвали наказать его за "неуместные" сравнения с дискриминацией евреев нацистской Германией и за ковид-диссидентство.

В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в городе без прививки от коронавирусной инфекции нового типа, либо антител после перенесенного заболевания, либо свежего ПЦР-теста, доказывающего отсутствие болезни у посетителя. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду.