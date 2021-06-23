Актёр на вручении ТЭФИ приравнял обязательную вакцинацию к нацизму

Актёр и телеведущий Егор Бероев пришел на вручение телевизионной премии "ТЭФИ-Летопись Победы" с нашитой жёлтой шестиконечной звездой, которой в нацистской Германии помечали евреев. Так Бероев решил выступить против обязательной вакцинации от COVID-19 и дискриминации непривитых.
Бероев признался, что сам он не вакцинировался и заявил, что, по его мнению, отсутствие прививки или ее наличие не может быть причиной для ущемления прав граждан и раскола общества.
"Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами". Бероев также задал вопрос, как потомки победителей, могли такое допустить. В зале после этого раздались аплодисменты.
Актёр призвал не допустить "сегрегации общества на "умных" и "глупых", людей с синдромом Дауна и без него, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и не привитых. Это однажды уже было", - сказал Бероев.
Выступление Бероева против обязательной вакцинации и дискриминации тех, кто не привился, вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые комментаторы призвали наказать его за "неуместные" сравнения с дискриминацией евреев нацистской Германией и за ковид-диссидентство.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
- Вчера мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в городе без прививки от коронавирусной инфекции нового типа, либо антител после перенесенного заболевания, либо свежего ПЦР-теста, доказывающего отсутствие болезни у посетителя. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду.
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