Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в городе без прививки от коронавирусной инфекции нового типа, антител к ней или свежего ПЦР-теста, доказывающего отсутствие болезни у посетителя. Об этом он сообщил в своём блоге.
Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду. При этом бумажные справки обещано не принимать.
Аналогичные правила введены для концертов, спортивных мероприятий и танцплощадок уже с 22 июня. В случае невозможности обеспечить проверку кодов, их обещано закрыть. Исключение будет сделано для массовых мероприятий с 500 зрителями и менее.
"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей", — заявил Собянин. При этом не ясно, являются ли такие ограничения со стороны мэрии законными.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольной. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считет, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
- По состоянию на 22 июня в России было выявлено 5 350 919 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Избыточная смертность в России составила в 2020 году составила около 360 тысяч человек, демографы склонны считать, что большую часть можно записать на коронавирус.
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