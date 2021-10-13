Актёр Уильям Шетнер в возрасте 90 лет побывал в космосе

Многоразовый корабль "Нью Шепард" компании Джеффа Безоса Blue Origin совершил в среду второй пилотируемый суборбитальный полёт. Он продолжался чуть более 10 минут. В ходе полёта корабль пересёк так называемую линию Кармана - 100 км от поверхности Земли. Международная авиационная федерация считает эту линию границей космоса.

Среди 4-х пассажиров корабля был Уильям Шетнер, сыгравший в 60-е годы роль капитана Кирка в культовом сериале о космических полётах "Звездный путь" (Star Trek).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома в районе американского города Ван Хорн (штат Техас). В 90 лет Шетнер стал старейшим человеком, побывавшим в космосе - пусть и всего на несколько минут.

Первый полёт корабля произошёл 20 июля, на борту тогда был сам миллиардер Джефф Безос - основатель компании Amazon, а также его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов и 82-летняя американская лётчица, которая входила в отряд астронавтов, но в космос ранее не летала.