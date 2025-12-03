Ссылки для упрощенного доступа

Акунина заочно приговорили к одному году по новому делу об "иноагентстве"

Суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) к одному году лишения свободы по обвинению в неисполнении обязанностей "иностранного агента".

Как сообщает "Медиазона", в обвинении было перечилено 76 постов в телеграм-канале, опубликованных без плашки с уведомлением о статусе "иностранного агента".

В июле суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей "иностранного агента".

Всего писателю назначено 15 лет заключения, штраф в размере 600 тысяч рублей, а также запрет публиковаться в интернете в течение шести лет.

Борис Акунин он покинул Россию в 2014 году после аннексии Крыма, сейчас он живет во Франции.

Путин снова требует весь Донбасс
