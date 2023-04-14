Албания не будет экстрадировать обвиненную в шпионаже россиянку

Суд в Албании принял решение отклонить запрос об экстрадиции в Россию фотографа и блогера Светланы Тимофеевой (Лана Сатор), арестованной по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Сама Тимофеева не делала никаких заявлений во время заседания, а ее защитник приветствовал решение суда. "Это было правильное решение, основанное на законе. Если эту гражданку экстрадируют в Россию, ее будут преследовать, ее жизнь будет в опасности, поскольку известна ее позиция в отношении режима Путина", – заявил адвокат Тимофеевой.

В Албании фотограф подозревается в шпионаже, а в России она заочно арестована за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. В марте Тимофеева попросила в Албании политического убежища – она заявила, что опасается преследования в случае возвращения в Россию.

Тимофеева – автор фотографий заброшенных промышленных и военных объектов, на ее аккаунт в инстаграме подписаны больше 250 тысяч человек. В августе 2022 года она, россиянин Михаил Зорин и украинец Фёдор Алпатов были задержаны в городе Грамши в Албании при попытке проникнуть на военный завод, производивший в советское время автоматы АШ-78 – копии советского АК-47.

Задержанные утверждали, что хотели провести там фотосессию. При себе у них был газовый баллончик, утверждается, что с его помощью они пытались оказать сопротивление при задержании охраной завода. Всем им грозит до 20 лет тюрьмы.

Другие новости Радио Свобода: