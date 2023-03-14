Российская фотоблогер Лана Сатор (Светлана Тимофеева), арестованная в Албании по обвинению в распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия, попросила в стране политического убежища. Она заявила, что опасается преследования, в случае возвращения в Россию. Там она заочно арестована за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.

Сатор — автор фотографий заброшенных промышленных и военных объектов, на её инстаграм подписаны больше 250 тысяч человек. В августе 2022 года она, россиянин Михаил Зорин и украинец Фёдор Алпатов были задержаны в городе Грамши в Албании при попытке проникнуть на военный завод, производивший в советское время автоматы АШ-78 — копии советского АК-47.

Задержанные утверждали, что хотели провести там фотосессию. При себе у них был газовый баллончик, утверждается, что с его помощью они пытались оказать сопротивление при задержании охраной завода. Всем им грозит до 20 лет тюрьмы.

После её ареста в Албании против Сатор было заведено уголовное дело в России. В августе 2022 года она была заочно арестована. По этому делу ей грозит до 8 лет колонии.

В прошении о предоставлении убежища, поданном албанским властям, сказано, что Сатор открыто критиковала президента России Владимира Путина за вторжение в Украину, — рассказал Reuters её адвокат Исуф Шефу. Албания присоединилась к санкциям Евросоюза против России, российские следственные органы находятся в "чёрном списке" Тираны, — заявил адвокат.

По словам Шефу, у обвинения в Албании нет фактов для обвинений Сатор в шпионаже. "Она только фотографировала старые разрушенные здания", — заявил он.

На сайте албанского министерства обороны говорится, что завод в Грамши проводит термообработку, ремонт и эмалирование поверхностей для военной промышленности, ряд СМИ утверждал без указания источника, что там производятся винтотовочные патроны.