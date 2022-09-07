Албания разорвала дипотношения с Ираном, обвинив его в кибератаке

Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном. Все иранские дипломаты получили 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Причиной решения албанских властей, как заявил премьер-министр Албании Эди Рама, стала совершённая в июле нынешнего года кибератака, ответственность за которую Тирана возложила на Иран. Целью кибератаки, по словам Рамы, было парализовать сферу общественных услуг, получить доступ к государственным данным, похитить правительственную электронную переписку и тем самым посеять в стране хаос.

К выводу о том, что Тегеран стоит за хакерской группировкой, совершившей кибератаку, пришли по результатам расследования Соединённые Штаты - союзник Албании по НАТО. Белый Дом поддержал действия албанских властей, заявив, что Иран должен быть привлечён к ответственности за создание угрозы безопасности союзника.

Отношения Албании с Ираном серьёзно ухудшились ещё в 2014 году, когда Албания предоставила убежище около 3 тысячам активистов оппозиционной иранской группировки "Народный муджахиддин". Хакеры, взломавшие албанские правительственные сайты, помимо прочего, выложили в сеть сканы видов на жительство иранских оппозиционеров.

Власти Ирана осудили решение Албании, назвав его безосновательным.