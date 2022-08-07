Алеет восток. Константин Хахалин – о китайском космосе

В минувший четверг Китай в очередной раз отправил на околоземную орбиту ракету "Чанчжэн 2F", на сей раз с многоразовым летательным аппаратом на борту. Детальной информации об этом нет, однако эксперты считают, что речь идёт о запуске орбитального космического самолёта, аналогичного автоматическому американскому X-37B, который находится в космосе уже более 800 дней. Первый подобный запуск в рамках своей научной программы Китай произвёл два года назад, и это очередные шаги в утверждении страны как одной из ведущих космических держав.

Рассказ о китайских успехах в освоении околоземного пространства правильно начать с истории о том, кого в Китае именуют отцом-основателем отечественной космонавтики. Жизнь Цянь Сюэсэня похожа на сюжет интригующего романа. Ровесник Синьхайской революции, он происходил из аристократической семьи известного педагога, автора учебников по логике, землеведению, географии и зарубежной истории. К трём годам Цянь Сюэсэнь уже помнил наизусть около сотни стихов и классических произведений, а также освоил устный счет. Учился в Шанхае, потом в США, в Массачусетском технологическом институте. Работал в научном коллективе под руководством Теодора фон Кармана, участника разработки плана американских космических исследований. К концу Второй мировой войны, в составе научно-консультативной группы Министерства обороны, Цянь Сюэсэнь (уже в звании полковника американской армии) был командирован в Германию для допросов немецких учёных-ракетчиков, беседовал с основоположниками ракетостроения Вернером фон Брауном и Германом Обертом, инспектировал секретные немецкие институты.

После войны Цянь Сюэсэнь предпринял безуспешную попытку получить американское гражданство. Более того, военное ведомство США отстранило его от участия в секретных исследованиях, китайцу предъявили обвинение в коммунистической деятельности, и в течение пяти лет он оставался под домашним арестом. Цянь Сюэсэнь обратился к премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю с просьбой о возвращении на родину, и по результатам китайско-американских переговоров учёного обменяли на 11 (!!!) американских лётчиков, попавших в плен в ходе корейской войны. Вернувшись на родину, он снова занялся "космосом", возглавив 5-й научно-исследовательский институт министерства обороны, основной центр разработок ракетной техники.

В 1960 году Китай произвёл успешный пуск баллистической ракеты "Дунфэн-1" ("Восточный ветер"), а в 1970 году вывел на орбиту искусственный спутник Земли "Дунфанхун-1" ("Алеет восток"). Тогда же в Пекине разработали план пилотируемого космического полёта, назначенного на 1973 год. Однако тогда ничего не вышло: сказался недостаток финансирования, а потом в китайскую космическую программу вторглась развернувшаяся в стране "культурная революция". Цянь Сюэсэнь попал в опалу, от серьёзных репрессий его спасло только заступничество Чжоу Эньлая. Учёного отстранили от руководства институтом, он отошёл от дел, увлёкся музыкой и боевыми искусствами, благополучно дожив до 98 лет. В 2009 году его похоронили на революционном кладбище "Бабаошань" (аналог советской кремлёвской стены), на церемонии прощания присутствовал нынешний председатель КНР Си Цзиньпин.

Жизненная траектория отца китайской космонавтики заставляет задуматься о версиях конспирологического свойства. Забавно, что китайская дорога в космос началась в США, где Цянь Сюэсэнь окончил все свои главные университеты. Именно его стараниями в Китае позднее подготовлена целая школа национальных специалистов, которые ныне по факту превратили Китай даже не в третью, а во вторую космическую державу, самостоятельно проводящую по большей части удачные ракетные старты, пилотируемые полёты, построившую орбитальную станцию, управляющую группировками спутников различного назначения, многоразовыми кораблями-"челноками", телескопами, луноходами и марсоходами.

В конце 1970-х – начале 1980-х Китай разрабатывал ещё одну, вторую программу пилотируемых полётов под названием "Шигуан" ("Рассвет"). Данные о ней частично рассекретили, официально программу закрыли без достижения результата, по некоторым сведениям, по факту неудачного запуска первого тайконавта в 1978 или 1979 году. Новую программу исследования космоса китайская компартия инициировала в начале 1990-х, в "идущей по пути реформ стране", по ориентирам, обозначенным Дэн Сяопином. Этот комплекс исследовавний получил название "Шэнчжоу" ("Священная ладья"; вероятно, было бы правильнее переводить как "Священная джонка", так более по-китайски) по названию её ключевого проекта пилотируемых космических полётов. Кстати, все космические корабли – это китайские джонки, лодки: "Шэньчжоу" предусмотрена для отправки тайконавтов; "Тяньчжоу" – "небесная джонка", грузовой корабль; "Чанчжэн" – "великий поход", ракеты-носители; "Тяньгун" – "небесный дворец", орбитальная космическая станция.

За реализацию программы взялись всерьёз, в каком-то смысле буквально по-ленински, "с изучения всех тех знаний, которые накопило человечество". Иными словами, Китай не встал на путь поиска асимметричных ответов США и России, а с присущими своему народу трудолюбием и тщательностью приступил к интенсивному изучению мирового опыта создания космической техники. Обучавшиеся в китайских авиационных вузах студенты массово направлялись на обучение в США либо командировались за океан на длительные стажировки. Практически все ведущие специалисты китайской космической отрасли знакомы с достижениями американских коллег не по книгам. По части заимствования советского опыта практиковалось обращение к специалистам из новых независимых государств. Известно, например, что в 1990-е годы специалисты украинского ВПК сыграли значительную роль в ракетной программе Китая. "Южмаш" и его сотрудники помогли наладить производство двигателя РД-120, дав тем самым старт китайскому ракетостроению.

В 1999 году состоялась первая успешная миссия китайского космического корабля. По мнению специалистов, "Шэньчжоу" в целом идентичен советским кораблям серии "Союз", а орбитальный модуль построен с применением технологий, использовавшихся в разработке космических станций "Салют". Это обстоятельство вызвало в беспокойство в России: в 2005 году директор ЗАО "ЦНИИМаш-Экспорт" академик Игорь Решетин и четверо его сотрудников были арестованы по обвинениям в передаче космических технологий Китаю (их уголовное дело многие, впрочем, считали заказным). Состоялось 14 успешных запусков "Шэньчжоу", 15-й назначен на декабрь текущего года. В 2003 году произведён успешный запуск первого тайконавта, им стал полковник ВВС Ян Ливэй; в 2008-м тайконавт впервые вышел в открытый космос.

Китай в целом успешно реализует проект строительства орбитальной космической станции. Нынешний "дворец" – третий по счёту в серии. Первые два, испытательного предназначения с минимальным объёмом исследовательских задач, использовались для тестирования сближения и стыковки с "Шэньчжоу". "Тяньгун-1" был доставлен на орбиту в 2011 году, трижды принимал запущенные к нему корабли, стыковался в автоматическом режиме с беспилотным модулем и ещё дважды с пилотируемыми, функционировал до 2016 года, когда с ним была потеряна связь. В 2018 году эта орбитальная станция неуправляемо сошла с орбиты, большей частью сгорев в атмосфере, остатки затонули в Тихом океане. После потери связи с "дворцом" ему на смену запустили новый, практически с прежними задачами, но с большим лабораторным комплексом. В 2019 году и эта станция завершила работу, на сей раз по плану и под контролем.

Ныне действующая орбитальная станция, в отличие от предыдущих одномодульных, спроектирована попросторнее. Базовый модуль "Тяньхэ" ("Небесная гармония") вывели на орбиту в прошлом году, и вот только что, в июле, к нему пристыкован научный модуль "Вэньтянь" ("Вопрошание к небу"). В октябре планируется пристыковка модуля "Мэнтянь" ("Мечты о небе"). На сегодняшний день это единственная национальная космическая станция, её единственный распорядитель – Китай. Это своего рода вынужденная необходимость, поскольку из-за опасений США по поводу быстрых темпов развития китайской военно-космической программы в 2011 году американский Конгресс запретил NASA сотрудничать с Китайским национальным космическим управлением. Китай также не вправе пользоваться Международной космической станцией, он не входит в число стран – участниц соглашения о взаимном пользовании. В КНР, впрочем, заявляют, что страна готова к сотрудничеству со всеми, кто желает совместно работать, и предлагают предоставить не только место на будущей космической станции, но и инфраструктуру на Земле.

Вся разработка ракетной техники изначально была нацелена не на полёты человека в космос, а на доставку боевого заряда к цели для её поражения

В 2007 году в сеть просочились первые изображения китайского ракетоплана-"челнока", подвешенного под фюзеляж стратегического бомбардировщика. Сообщение о его успешном запуске сделано летом прошлого года, известно, что речь шла об автоматическом беспилотном полёте. "Челнок" стартовал с военного космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби и совершил горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци во Внутренней Монголии примерно в 220 километрах к юго-востоку от точки запуска. Информации об этом событии минимум, всё, что доступно, – несколько роликов с китайского ТВ в соцсети Weibo. По ним видно, что из точки апогея челнок спускался по спирали с двумя тормозными витками. Согласно официальным сообщениям, новый китайский ракетоплан нужен для "оптимизации орбитальной логистики в связи с будущим освоением Луны и строительством околоземной станции", однако раскрыть данные о своём ракетоплане китайцы отказываются.

Китай продолжает модернизацию ракет-носителей и разработки новых, в том числе сверхтяжёлого класса. Проектируемая ракета-носитель "Чанчжэн-9" по грузоподъёмности может превзойти американскую Saturn-V (140 тонн). Безусловно, по экономичности ей далеко до SpaceX с возвращаемыми ступенями, однако Китай прогрессирует и в этом направлении. Известно о модельных разработках подобных ракет китайской компанией CAS Space и проводимых ею испытаниях грасхоппера-"кузнечика" – 23-киллограмовой модели для отработки ракетной посадки первой ступени легкой ракеты-аналога Long March 11. Подобные испытания, только с большей моделью, проводила и SpaceX. Китай активен и в реализации межпланетных проектов: в 2013 году на Луну отправился ровер "Юйту" ("Нефритовый кролик"), совершивший успешную посадку, а в 2019-м Китай стал первой страной, чей исследовательский аппарат совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Также успешно завершилась в 2021 году миссия марсохода "Чжужун" (бог огня в древнекитайской мифологии).



Понятно, что все эти достижения невозможны без серьёзных инвестиций. Бюджет космических программ Китая составляет, по некоторым данным, примерно 9–12 миллиардов долларов в год, в этом КНР уступает только США (примерно в два раза). Москва оказывается аутсайдером с четырехкратным отставанием от Пекина. В прошлом году Китай, выполнивший 55 космических запусков, оказался мировым рекордсменом по их количеству. Понятно и другое: главная задача на китайском пути в космос, как и у других стран, военно-оборонительная. Разработка ракетной техники изначально была нацелена не на полёты человека в космос, а на доставку боевого заряда к цели для её поражения. Китай обладает весьма внушительным арсеналом: межконтинентальные баллистические, большой, средней и малой дальности ракеты, ведутся разработки гиперзвуковых ракет, на вооружении ПВО страны имеются комплексы поражения баллистических и аэродинамических целей. В 2007 году КНР провела любопытные учения, сбив ракетой с Земли собственный спутник FengYun-1C. Иными словами, в Китае прекрасно понимают критически возросшую актуальность того, что в военной сфере по аналогии с "господством в воздухе" можно назвать "господством в космосе".

Константин Хахалин – востоковед, живёт на Тайване



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