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Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок

Алек Болдуин

Популярный голливудский актёр Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на курок револьвера, пуля из которого убила кинооператора Галину Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соуза во время съемок фильма "Ржавчина" 21 октября.

Болдуин - исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна.

В первом интервью после трагедии, которое должно выйти в эфир в четверг, 2 декабря, Болдуин заявил журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу : "Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него". "Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда", - добавил Болдуин.

Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован.

Некоторые члены съемочной группы ранее подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.

Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. По сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, но как он туда попал - пока неясно.

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