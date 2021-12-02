Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок

Популярный голливудский актёр Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на курок револьвера, пуля из которого убила кинооператора Галину Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соуза во время съемок фильма "Ржавчина" 21 октября.

Болдуин - исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна.

В первом интервью после трагедии, которое должно выйти в эфир в четверг, 2 декабря, Болдуин заявил журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу : "Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него". "Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда", - добавил Болдуин.

Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован.

Некоторые члены съемочной группы ранее подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.

Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. По сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, но как он туда попал - пока неясно.