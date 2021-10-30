"Понятия не имею, откуда пули". 45-й калибр на съемках Алека Болдуина

Смерть Галины Хатчинс потрясла киносообщество США. Стоят ли все киношедевры мира человеческой жизни? Спасет ли Алека Болдуина от ответственности его звездный статус? Оружейник съемочной группы Ханна Гутьеррес-Рейд показала, что лично проверяла оружие. А в пятницу ее адвокат заявил, что она "понятия не имеет", откуда и как на съемочной площадке появились пули. Пока расследование тоже не дает ответа на этот вопрос. А журналисты отмечают нездоровую атмосферу на съемках.

В годы президентства Трампа Алек Болдуин сделал своим главным занятием пародию на президента. Он еженедельно появлялся в этом образе в "Субботнем вечернем шоу" на канале NBC.

Рейтинг передачи подскочил. Трамп написал в твиттере, что шоу невозможно смотреть – не смешно и Болдуин изображает его "хуже некуда". В конце концов актер так вжился в свою роль, что в июне 2018 года заявил, что выиграл бы президентские выборы у Дональда Трампа, если бы захотел.

Спустя три дня после того, как Трамп проиграл выборы Джо Байдену, Болдуин написал в твиттере: "Не думаю, что я когда-нибудь прежде был в таком восторге от того, что потерял работу!"

Безработным Болдуин оставался недолго. Сценарист и режиссер Джоэл Соуза предложил ему сценарий вестерна, название которого многие российские СМИ перевели как "Ржавчина". Rust по-английски - действительно "ржавчина", но в данном случае это фамилия главных героев, 13-летнего Лукаса Раста и его деда Харланда Раста, хотя игра слов, конечно, тоже имеет место. Сценарий основан на реальных событиях, случившихся на Диком Западе в 80-е годы позапрошлого века. Мальчик приговорен к смерти за случайное убийство. Дед устраивает ему побег из тюрьмы. Вместе они спасаются от погони.

В июне прошлого года Болдуин рассказывал о своем проекте в интервью Hollywood Reporter: "Не то чтобы я искал сюжет для вестерна – просто хотел сделать что-то, где будет побольше зрелищности и поменьше разговоров". "Как у вас насчет умения стрелять из револьвера и скакать верхом?" – спросил его журналист. "Всегда наготове, – ответил 63-летний Болдуин. – Я актер старой школы. Если вы читали мое резюме, то знаете: езда на мотоцикле, мой французский, жонглирование, верховая езда, перестрелки – все это я готов делать в любой момент".

Болдуин стал продюсером и исполнителем главной роли. Бюджет картины планировался в размере не более 6–7 миллионов долларов. Из-за ограниченных средств съемочный период должен был составить 21 день. Работа началась 6 октября в городе-призраке Бонанза-сити в 20 километрах к юго-западу от Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда-то здесь жили золотоискатели. Но золото и прочие полезные ископаемые кончились, а больше в городишке делать было нечего. В 1940-е годы эту территорию посреди пустыни с уцелевшими деревянными постройками купила семья Хьюз и начиная с 50-х стала сдавать ее в аренду кинематографистам. С тех пор на Bonanza Creek Movie Ranch сняты десятки вестернов, ставших классикой жанра. Последняя хозяйка ранчо Имоджин Хьюз, помещенная за свои заслуги перед кинематографией в Зал кинославы штата Нью-Мексико, скончалась за сутки до начала съемок "Раста". Но дурное предзнаменование никого не остановило.

Работа на ранчо с самого начала не заладилась. Профсоюз, объединяющий более 150 тысяч технических работников шоу-бизнеса США и Канады, назначил на 18 октября всеобщую забастовку. Однако накануне профсоюзные боссы начали переговоры с работодателями и отменили свое решение. Тем не менее, обстановка на съемочной площадке "Раста" оставляла желать лучшего. Технический персонал был недоволен сверхурочными и тем, что компания отказывалась оплачивать им отель в Санта-Фе, расположенный в 21 километре от ранчо, – приходилось или ехать в более далекий Альбукерке, или ночевать в машине.

20 октября часть вспомогательного персонала упаковала свои вещи и покинула место съемок. Ранним утром 21-го они вернулись, чтобы забрать свои вещи, и увидели, что их заменили не состоящими в профсоюзе местными жителями. Это грубейшее нарушение трудового законодательства, за которое компании еще придется ответить. На следующий день примерно в 1:45 по номеру 911 позвонили, чтобы сообщить о трагедии.

Как явствует из показаний режиссера Джоэла Соузы, инцидент произошел во время репетиции в здании церкви. Одетый в костюм Алек Болдуин сидел на деревянной скамье лицом к камере, за которой стояла оператор-постановщик Галина Хатчинс со своим персоналом. Джоэл стоял за ее спиной. Режиссер твердо помнит сказанные на площадке слова cold gun – "холодный пистолет", что на кинематографическом сленге означает оружие, заряженное холостыми боеприпасами. По его словам, Болдуин тренировался в выдергивании револьвера из кобуры с другого бока (то есть правой рукой из кобуры, висящей слева, и наоборот). При этом актер направлял ствол в объектив камеры. Вдруг Соуза услышал звук, напоминающий свист хлыста, затем громкий хлопок. Это и был роковой выстрел.

Вероятно, Галина Хатчинс стояла, наклонившись к камере, закрепленной на низком штативе. Иначе трудно объяснить, каким образом пуля, выпущенная сидящим Болдуином, прошила ее тело по диагонали сверху вниз и прошла через желудок или кишечник (данные вскрытия до сих пор не опубликованы, эти сведения нам сообщило лицо, имеющее к ним доступ). По словам Соузы, Галина вскрикнула от боли в животе и стала заваливаться навзничь. Режиссер схватил ее за талию. Ее положили на землю, после чего Соуза заметил кровь на своем плече и на теле Галины. 45-й калибр – боеприпас страшной убойной силы. Пуля вполне могла пройти навылет и ранить Соуза.

Оружейник съемочной группы Ханна Гутьеррес-Рейд показала, что лично проверяла оружие утром, во время ланча запирала его в сейф, но патроны оставались на тележке, где оружию полагается лежать во время съемок. Отвечавший за реквизит помощник режиссера Дэвид Холлс заявил, что проверял ствол револьвера, из которого выстрелил Болдуин, – он был пуст, а Ханна открывала затвор и вращала барабан.

Показания обоих довольно путаные. Согласно действующему протоколу, оружейник – и только он – обязан проверять оружие всякий раз, когда он передает его актеру, перед началом съемки каждого дубля. И каждый раз он должен громко сказать, чтобы слышали все присутствующие: Cold gun! По информации, которую удалось получить Радио Свобода, Ханна Гутьеррес во время репетиции отлучилась в туалет. Оружие проверял – или не проверял – Дэвид Холлс. Он же произнес и слова "холодный пистолет". По протоколу, помощник режиссера вообще не имеет права прикасаться к оружию.

Показаний Болдуина в деле нет, хотя шериф заявил, что он сотрудничает со следствием. Возможно, он отказался от дачи официальных показаний в отсутствие своего адвоката.

В первые дни после случившегося офис шерифа графства Санта-Фе, ведущий расследование, не предоставлял никакой информации, и прессе приходилось довольствоваться обрывками сведений, полученных от анонимных источников. По горячим следам сообщалось, что на площадке произошел "случайный выстрел" и что Болдуин держал в руке "бутафорский пистолет". Эти домыслы прокомментировал в эфире нескольких телекомпаний специалист по технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием Стив Вулф. В 1993 году он участвовал в расследовании причин гибели при схожих обстоятельствах актера Брэндона Ли. После этой смерти в Голливуде был принят более строгий протокол.

Вот этот предмет – холостой патрон, это просто гильза с порохом. Это – боевой патрон, штука, которую применяют, чтобы стрелять в цель. Так что ошибиться сложно, который из них какой.

Теперь вопрос о бутафорском оружии. Вот это – бутафорский револьвер. Он модифицирован таким образом, что его нельзя зарядить боевым патроном. Он просто не помещается сюда, в него входят только холостые патроны. Так что убить из бутафорского револьвера нельзя. Он был убит из настоящего револьвера и, по-видимому, настоящим боевым патроном.

Вы можете причинить кому-то вред, только если нарушите сразу несколько правил. Если вы используете немодифицированное огнестрельное оружие, которое можно зарядить боевыми патронами. Когда вы заряжаете его боевыми патронами, когда вы наводите пистолет на человека, вы нарушаете три правила, и эти нарушения приводят к случайным убийствам. Допустим, у вас в руках боевое оружие и вы зарядили его настоящими патронами, но если вы соблюдаете правило и не целитесь в человека, вы его не убьете. Пуля пролетает у всех над головой. "Боже мой, здесь опасно, я ухожу!" Но никто не погиб. Вы должны нарушить кучу правил. Говорят еще об осечке. Когда происходит осечка, из ствола ничего не вылетает. Это была не осечка. Это был случайный выстрел. Не знаю, как это могло случиться. Я имею дело с оружием всю свою жизнь. Никогда не видел, чтобы оружие выстрелило само. Оружие стреляет, когда вы нажимаете спусковой крючок. Это преднамеренное действие, не следует путать его со случайностью. Револьвер выстрелил не случайно. Его дали человеку в руки, человек не проверил, есть ли в нем что-нибудь, а затем дважды нажал на спусковой крючок. Вот почему револьвер выстрелил.

Почему дважды? Потому что в целях безопасности курок револьвера ставится в положение полувзвода – это предохранитель от случайного выстрела. Сорваться с полувзвода курок в исправном механизме не может – его нужно снять с полувзвода. Именно это происходит у Онегина и Ленского в шестой главе романа:

В гранёный ствол уходят пули,

И щёлкнул в первый раз курок.

Вот порох струйкой сероватой

На полку сыплется. Зубчатый,

Надёжно ввинченный кремень

Взведён ещё.

Теперь мы уже точно знаем, какое именно оружие было в руке у Алека Болдуина. Это кольт 45-го калибра, модель 1873 года, армейский револьвер одинарного действия, известный также под названием Peacemaker ("Миротворец"). Именно он "снимался" во всех ковбойских фильмах от "Великолепной семерки" до "Омерзительной восьмерки". Но в качестве реквизита используется, конечно, не антикварный револьвер, а его реплика производства итальянской фирмы Pietta. В качестве дополнительной меры предосторожности шестизарядный барабан заряжается пятью патронами. Шестая камора (полость для патрона) остается пустой, и именно ее совмещают со стволом.

На площадке "Раста" были нарушены все до единого правила безопасности. Но как там появились боевые патроны? Адвокат Ханны Гутьеррес опубликовал в пятницу от ее имени заявление, в котором сказано, что она "понятия не имеет", откуда они взялись, а также что пресса опорочила ее, изобразив "в ложном свете".

К комментариям подключились и юристы. Один из них – знаменитый калифорнийский адвокат по уголовным делам Марк Герагос, защищавший Винону Райдер, Майкла Джексона и Роджера Клинтона. Он обратил внимание на информацию о малобюджетности снимавшегося фильма.

Алек Болдуин, вероятно, несет ответственность, потому что он продюсер и распоряжается бюджетом. Я уверен, что они также расследуют, не экономили ли на безопасности, не стремились ли сократить расходы и не стало ли происшествие результатом этой экономии.

Я буду поражен, если в этом деле не появится обвинение в непреднамеренном убийстве. Кому оно будет предъявлено – это действительно вопрос, потому что я не уверен, что нам известны все факты. Не думаю, что кто-то сделал это намеренно, судя по сообщениям. Но очевидно, что кто-то принес боевые патроны на съемочную площадку и кто-то направил оружие на режиссера.

Наконец спустя неделю после несчастного случая шериф графства Санта-Фе штата Нью-Мексико Адан Мендоза созвал пресс-конференцию.

В результате исполнения ордеров на обыск мы собрали около 600 вещественных доказательств. Сюда входят, помимо прочего, три единицы огнестрельного оружия, примерно 500 патронов, несколько предметов одежды и аксессуары. Мы полагаем, что у нас есть огнестрельное оружие, из которого выстрелил мистер Болдуин. Это оружие, из которого, по нашему мнению, была выпущена пуля. Мы также считаем, что у нас есть гильза от пули, которой выстрелили из этого оружия.

Свинцовая пуля, которой стреляли, была извлечена из плеча мистера Соузы. Ее извлекли сотрудники медицинского учреждения, где ему оказывали помощь. Мы считаем эту конкретную стреляную гильзу и извлеченную из тела пулю боевым патроном, которым выстрелил из револьвера мистер Болдуин. Мы собрали также то, что, по нашему мнению, может быть дополнительными боевыми патронами на съемочной площадке. Все вышеназванные предметы, а также другие вещественные доказательства, отправлены в криминологическую лабораторию в ФБР в Квантико, Вирджиния, для изучения.

В пресс-конференции приняла участие также прокурор графства Мэри Кармак-Олтвиз.

Наша задача – рассмотреть подтвержденные факты и улики в свете законодательства штата Нью-Мексико. К этому моменту мы еще не подошли. Если факты, улики и закон подтверждают обвинения, тогда я инициирую уголовное преследование. Я избрана прокурором в том числе и потому, что я не принимаю скоропалительных решений и не тороплюсь с выводами. Я полагаюсь на факты, подтвержденные доказательствами и заслуживающими доверия свидетелями.

Журналисты задали множество вопросов, но почти ни на один из них не получили удовлетворительного ответа.

– Вы сказали, на месте происшествия изъято 500 боевых патронов?

– Нет, я сказал: всего 500. Это и холостые, и, как мы подозреваем, боевые патроны.

– Как человеку, который нажал на спусковой крючок и является продюсером фильма, угрожают ли самому Алеку Болдуину потенциальные уголовные обвинения?

– На данный момент рассматриваются все варианты. Я не комментирую обвинения, будут они предъявлены или нет и кому именно. Ответ таков: мы не можем ответить на этот вопрос, пока не завершим более тщательное расследование.

– Но существует ли вероятность, что самому Алеку Болдуину будут предъявлены обвинения, ведь вы его не исключили?

– На данный момент никто не исключен.

– Члены съемочной группы ушли с площадки за шесть часов до несчастного случая. Накануне вечером участники съемок выпивали. Люди были недовольны условиями. Вы можете об этом говорить? А именно: была ли на съемочной площадке напряженная обстановка?

– Я не буду говорить о деталях, но мы знаем об этих слухах или тех заявлениях, которые были сделаны, и мы сделаем все возможное, чтобы их отследить.

– Шериф, вы можете сказать: камера работала, когда произошел выстрел?

– Мы получили ордер на изъятие любого отснятого материала. Материал был, но могу сказать, что видеозапись самого инцидента отсутствует.

– Шериф, пуля, которую достали из плеча режиссера, – это та же самая пуля, которая убила Хелену Хатчинс?

– Мы оставим это на усмотрение судмедэкспертов, но, по всей видимости, это тот же боеприпас.

– Возвращаясь к вопросу, упражнялись ли на площадке в стрельбе по мишеням. Вы расследуете сообщения о том, что люди на территории ранчо помимо съемок развлекались стрельбой?

– Нам известны эти утверждения, и мы выясняем, правда ли это или нет. И я бы призвал любого, у кого есть какая-либо информация о том, что на площадке или за ее пределами упражнялись в стрельбе или вообще стреляли для практики или по любой другой причине, связаться с офисом шерифа.

– Алек Болдуин – он уехал из Нью-Мексико или все еще здесь, чтобы можно было опросить его?

– Он сотрудничал с нами. Я не вполне уверен в его теперешнем местонахождении.

В пятницу Болдуина видели выходящим из магазина готовой одежды в Вермонте. Это последняя новость о расследовании.