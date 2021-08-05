Александр Абдулов в драке с "желтой" прессой

«Олег Янковский, Лариса Долина, Алла Пугачева, Инна Чурикова, Дмитрий Певцов и многие другие представители творческой интеллигенции в срочном порядке требуют разработать и внести необходимые поправки в закон «О СМИ», а также в Гражданский кодекс. Авторы письма просят усилить финансовую ответственность как самих журналистов, так и публикующих их статьи изданий за любые факты распространения лживой и издевательской информации, основанной на слухах и вымыслах". Это письмо организовывал артист Александр Абдулов, потому что его достала "желтая пресса". А это такое дело. Только начни. Сейчас всякого рода ужесточения поставлены на поток. Без разговорчиков. В этом отличие сегодняшнего дня от вчерашнего. Тогда еще разговорчики были. Тогда вокруг запретов все ж таки шли дискуссии. Одну такую мы вам сейчас напомним. В ней принимал участие сам Александр Абдулов, а также Елена Ямпольская, которая тогда была еще журналистом, а не депутатом, и говорила (верите?) вполне себе здравые вещи, был главный редактор "желтой" газеты "Жизнь" Тимур Мардер, и был директор центра права СМИ Андрей Рихтер. Вела программу Елена Рыковцева. Начало (спустя 15 лет) в 19.05.

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