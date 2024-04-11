Александр Гольдфарб выиграл в США суд на $25 млн у Первого канала

Суд в американском штате Нью-Йорк назначил компенсацию в 25 миллионов долларов по иску, поданному учёным, публицистом и правозащитником Александром Гольдфарбом к российскому Первому каналу. Об этом он сообщил в фейсбуке. Решение суда пока не выложено в публичные базы.
Александр Гольдфарб, имеющий гражданство США, дружил с умершим в 2006 году в Лондоне в результате отравления Александром Литвиненко. Он подал иск о клевете против российского Первого канала и RT в федеральный суд Нью-Йорка в 2018 году. Причиной иска стали сюжеты российских телеканалов, в которых Гольдфарба обвиняли в убийстве Литвиненко.
К иску присоединилась вдова бывшего сотрудника ФСБ Марина Литвиненко. На судебный процесс они собирали деньги путём краудфандинга (в своём сообщении в фейсбуке Гольдфарб выразил благодарность "всем, кто вносил донаты на это безнадежное предприятие"). Впоследствии Гольдфарб сообщил Радио Свобода, что в иске остался только один ответчик - Первый канал. Суд в 2021 году отклонил ходатайство Первого канала о непризнании юрисдикции суда в Нью-Йорке над российскими ответчиками.
DW обратила внимание на документ, опубликованный на правовом портале Casetext в январе 2024 года. Согласно ему, защита Первого канала заявила в суде, что ответчик не намерен в дальнейшем выступать или иным образом защищаться от претензий Гольдфарба по иску, после чего по делу было вынесено заочное решение.
Александр Гольдфарб сообщил программе The Breakfast Show, что решение по иску позволяет по требованию истцов арестовывать собственность Первого канала в странах, которые признают решения американских судов. В то же время ранее он называл выплату компенсации или опровержение даже в случае выигрыша в суде маловерятными, "поскольку все понимают, с кем мы имеем дело". Главным, по словам учёного, было показать, что "российские власти продолжают убивать людей, а российские СМИ — врать об этом на весь мир".
Комментариев Первого канала пока нет.
- Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший убежище в Великобритании после того, как он открыто выступил против Владимира Путина, умер в ноябре 2006 года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Британское следствие считает, что полоний ему предположительно был добавлен в чай во время встречи с бывшим сотрудником российских спецслужб (ныне депутат Госдумы) Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Европейский суд по правам человека также признал ответственными за убийство Литвиненко российские власти. Москва свою причастность к убийству Литвиненко отрицает, намекая на возможную причастность британских спецслужб. Гольдфарбу обвинения в убийстве в России официально предъявлены не были.
- Александр Гольдфарб — бывший советский и американский ученый, биохимик и микробиолог, занимался правозащитной деятельностью. Он по просьбе своего знакомого Бориса Березовского помог Литвиненко в выезде в Великобританию в 2000 году. Впоследствии сотрудничал с Литвиненко, помогал издать его книгу "Лубянская преступная группировка", представлял интересы Литвиненко в последние дни его жизни и после смерти, соавтор книги о его убийстве. Гольдфарб считает, что за убийством Литвиненко стоит лично Владимир Путин.
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