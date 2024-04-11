Александр Гольдфарб выиграл в США суд на $25 млн у Первого канала

Суд в американском штате Нью-Йорк назначил компенсацию в 25 миллионов долларов по иску, поданному учёным, публицистом и правозащитником Александром Гольдфарбом к российскому Первому каналу. Об этом он сообщил в фейсбуке. Решение суда пока не выложено в публичные базы.

Александр Гольдфарб, имеющий гражданство США, дружил с умершим в 2006 году в Лондоне в результате отравления Александром Литвиненко. Он подал иск о клевете против российского Первого канала и RT в федеральный суд Нью-Йорка в 2018 году. Причиной иска стали сюжеты российских телеканалов, в которых Гольдфарба обвиняли в убийстве Литвиненко.

К иску присоединилась вдова бывшего сотрудника ФСБ Марина Литвиненко. На судебный процесс они собирали деньги путём краудфандинга (в своём сообщении в фейсбуке Гольдфарб выразил благодарность "всем, кто вносил донаты на это безнадежное предприятие"). Впоследствии Гольдфарб сообщил Радио Свобода, что в иске остался только один ответчик - Первый канал. Суд в 2021 году отклонил ходатайство Первого канала о непризнании юрисдикции суда в Нью-Йорке над российскими ответчиками.

DW обратила внимание на документ, опубликованный на правовом портале Casetext в январе 2024 года. Согласно ему, защита Первого канала заявила в суде, что ответчик не намерен в дальнейшем выступать или иным образом защищаться от претензий Гольдфарба по иску, после чего по делу было вынесено заочное решение.

Александр Гольдфарб сообщил программе The Breakfast Show, что решение по иску позволяет по требованию истцов арестовывать собственность Первого канала в странах, которые признают решения американских судов. В то же время ранее он называл выплату компенсации или опровержение даже в случае выигрыша в суде маловерятными, "поскольку все понимают, с кем мы имеем дело". Главным, по словам учёного, было показать, что "российские власти продолжают убивать людей, а российские СМИ — врать об этом на весь мир".

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