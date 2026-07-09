Александр Лунин, грозивший Путину мятежом, освободился после ареста

Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи президентом России Владимиром Путиным и пригрозил ему мятежом, вышел на свободу после 11 суток ареста по административному делу о демонстрации "экстремистской" символики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Утром 9 июля он опубликовал видео, в котором сообщил, что у него всё хорошо и он находится в Москве. До этого фотографию с Луниным разместил Виталий Бородин, который называет себя главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Лунина отправили под стражу 27 июня. В его доме, как сообщила его жена, прошёл обыск. Позже супруга Лунина удалила видео и сообщила, что её муж попросил ничего не комментировать. Самого Лунина во время обыска не было дома – он уехал на встречу с Бородиным.

39-летний Александр Лунин – участник полномасштабного вторжения России в Украину. Он живет в селе Лизиновка Россошанского района Воронежской области.

25 июня Лунин опубликовал видеоролик, в котором потребовал встречи с Путиным. Он отметил, что если в ближайшее время он "не приедет в Кремль и не выступит в прямом эфире" рядом с президентом России, то "армия развернет свое оружие против Кремля". Видео набрало многомиллионные просмотры.

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