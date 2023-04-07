Алексей Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино

Россиянин Алексей Москалев, приговоренный к двум годам колонии по статье о дискредитации армии, находится в СИЗО белорусского города Жодино. Об этом изданиям RusNews и DailyStorm сообщили в пресс-службе МИД России.

В сообщении, которое цитируют журналисты, говорится, что "по состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалёв будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области".

В МИД России сообщили, что Москалёв не жаловался на здоровье, обращений от его родственников и адвокатов не поступало.

Посольство России в Минске подтвердило ТАСС, что Москалёв находится в СИЗО в Жодино.