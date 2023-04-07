Алексей Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино

Россиянин Алексей Москалев, приговоренный к двум годам колонии по статье о дискредитации армии, находится в СИЗО белорусского города Жодино. Об этом изданиям RusNews и DailyStorm сообщили в пресс-службе МИД России.
В сообщении, которое цитируют журналисты, говорится, что "по состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалёв будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области".
В МИД России сообщили, что Москалёв не жаловался на здоровье, обращений от его родственников и адвокатов не поступало.
Посольство России в Минске подтвердило ТАСС, что Москалёв находится в СИЗО в Жодино.
- 28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД. После этого он пропал.
- 6 апреля суд в Ефремове должен был рассматривать вопрос об ограничении Алексея Москалёва в родительских правах. Заседание было отложено. Суд направил запрос во ФСИН, чтобы ведомство нашло Москалёва и обеспечило его участие в процессе.
- Весной прошлого года дочь Алексея Москалёва, которую он воспитывает один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Директор школы обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. После ареста Москалёва его дочь отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у 13-летней дочери мысли о политике.
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