Правозащитники призвали ЕС не допустить выдачу Алексея Москалёва РФ

Правозащитники из центра "Мемориал" и проекта "ОВД-Инфо" обратились в Еврокомиссию и Совет Европы с призывом обратить внимание на преследовании в России Алексея Москалёва и его дочери Марии.

Авторы письма просят международные органы использовать все доступные средства, чтобы предотвратить экстрадицию Москалёва из Республики Беларусь в Россию.

Правозащитники также отмечают, что необходимо добиваться передачи Москалёва в третью страну — безопасную и готовую его принять.

"Защита прав человека и гражданских свобод является одним из основных приоритетов Европейского Союза и Совета Европы и является обязательством, взятым на себя всеми его членами", — говорится в обращении.

Москалёвы живут в городе Ефремов Тульской области. Отец воспитывает дочь один.

Весной прошлого года Мария Москалёва нарисовала на школьном уроке антивоенный рисунок. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

Позднее Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.

Мария Москалёва находится в приюте. Оттуда она написала письмо, в котором поддержала отца. Мать девочки со вторым мужем проживает в Тамбовской области. Она выразила готовность забрать Марию к себе и "отбить" мысли о политике.

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