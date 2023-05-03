Алексей Москалёв нашёлся в СИЗО Смоленска

Алексей Москалёв - отец девочки, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок - находится в СИЗО Смоленска. Об этом сообщает ОВД.Инфо со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко. Местонахождение Москалёва после его задержания в Беларуси в конце марта не было известно более месяца.

ОВД.Инфо публикует переданную Москалёвым адвокату записку со словами благодарности всем, кто следил за историей его семьи. "Только на таких людях как вы и стоит Россия", — написал Москалёв.

По его словам, при задержании в Беларуси его сильно избили руками и ногами, нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену.

Алексей Москалёв в конце марта был приговорён судом в Тульской области к двум годам колонии по обвинению в так называемой дискредитации армии. На оглашение приговора он не пришёл. Спустя сутки его задержали в Беларуси. С тех пор до сегодняшнего дня не было известий о том, где он находится.

Дочь Москалёва Маша, которую он воспитывал один, в начале марта была помещена в приют. После приговора Москалёву, когда дело приобрело большой резонанс, её забрала из приюта мать, ранее не видевшая дочь много лет. Власти отозвали иск об ограничении родителей - в том числе и отца - в родительских правах.