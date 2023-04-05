Алексей Москалёв пропал после задержания в Минске 30 марта

Алексей Москалёв, приговорённый к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии, пропал после задержания в Минске 30 марта. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
"Его вытащили, увезли в неизвестном направлении", — рассказал адвокат Дмитрий Захватов. С тех пор он не выходил на связь.
6 апреля должен пройти суд по ограничению родительских прав Алексея Москалёва.
Москалёвы живут в городе Ефремове Тульской области. Отец воспитывает дочь один.
После ареста Москалёва его 13-летняя дочь Маша была помещена в приют. Адвокату Владимиру Билиенко встретиться с девочкой не позволили: в последний его визит она якобы была на выездном кулинарном конкурсе, говорится в сообщении "ОВД-Инфо".
- Весной прошлого года Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Учитель рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.
- 28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. Позднее Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.
- Мать девочки живёт в Тамбовской области. После ареста бывшего мужа она отказалась взять дочь на воспитание и и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Однако потом выразила готовность забрать дочь к себе и "отбить" мысли о политике.
- Уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова заявила, что девочку не отдадут матери и что ей ищут семью для временной опеки. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.
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