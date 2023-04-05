Алексей Москалёв пропал после задержания в Минске 30 марта

Алексей Москалёв, приговорённый к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии, пропал после задержания в Минске 30 марта. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"Его вытащили, увезли в неизвестном направлении", — рассказал адвокат Дмитрий Захватов. С тех пор он не выходил на связь.

6 апреля должен пройти суд по ограничению родительских прав Алексея Москалёва.

Москалёвы живут в городе Ефремове Тульской области. Отец воспитывает дочь один.

После ареста Москалёва его 13-летняя дочь Маша была помещена в приют. Адвокату Владимиру Билиенко встретиться с девочкой не позволили: в последний его визит она якобы была на выездном кулинарном конкурсе, говорится в сообщении "ОВД-Инфо".