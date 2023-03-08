Маше Москалёвой не позволяют контактировать с внешним миром

Маше Москалёвой, которую забрали у отца после того, как его отправили под домашний арест, не позволяют контактировать с отцом и с внешним миром. По сообщению ОВД-Инфо, у девочки отняли мобильный телефон. К ней также не допустили независимого депутата Ольгу Подольскую и волонтёров.

Шестиклассница была помещена в реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Ефремове Тульской области после того, как её отца Алексея задержали как подозреваемого по делу о дискредитации российской армии. Одну ночь отец провел в изоляторе временного содержания. На это время ребёнка отправили в приют.

На следующий день суд отправил его под домашний арест, но дочь ему так и не вернули. Социальная защита попросила ограничить Москалёва в родительских правах. По данным комиссии по делам несовершеннолетних города Евфремова, отец два раза привлекался к административной ответственности, а мать жила отдельно и не интересовалась жизнью ребенка.

В поле зрения полиции Москалёв попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка дочери. Школьница на уроке нарисовала женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору школы, которая обратилась в полицию.

На Москалёва ранее составляли протокол по статье о дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в "Одноклассниках". Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.

В конце декабря против Москалёва возбудили уголовное дело по уголовной статье о дискредитации российской армии из-за антивоенного поста в "Одноклассниках". Отцу школьницы грозит до трёх лет колонии.