Оппозиционер Алексей Навальный написал письмо своим сотрудникам и соратникам из колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Текст письма, написанного от руки, опубликовала "Медуза" (признана СМИ-"иноагентом").

Политик призвал своих сторонников при публикации материалов и расследований не думать о том, что это может ему навредить. "Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведём", – пишет Навальный. Конкретно о планах своей команды он не написал.

Оппозиционер также дал оценку прошедшим выборам и стратегии "Умного голосования", которая, по его словам, "раздолбала" партию "Единая Россия". При этом Навальный признаёт, что российские власти использовали все возможности, чтобы купировать "Умное голосование", и у них это "в основном получилось". Однако, по мнению политика, российское руководство заплатит за это большую цену. Согласно официальным итогам выборов в Госдуму, избраны были 15 депутатов, поддержанных "Умным голосованием" (речь идёт не о сторонниках Навального, а о представителях отличных от "Единой России" партий).

"Окончательный крест на перспективах развития. Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения. Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время", – утверждает Навальный.

Политик считает, его сторонники и соратники с помощью "Умного голосования" смогли "победить партию власти во всех основных округах крупнейших городов". По всей видимости, имеется в виду голосование в Москве и Петербурге, где, как утверждают сторонники оппозиции, в ряде округов поддержанные "Умным голосованием" кандидаты не победили только из-за фальсификаций.

Навальный поблагодарил Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Марию Певчих и других за то, что в условиях давления они смогли сохранить инфраструктуру команды Навального. Она также попросил своих сторонников, которые были вынуждены покинуть Россию, не думать, что они "зарубежная оппозиция", а продолжать работать на благо страны.

Ранее Следственный комитет России объединил пять уголовных дел, возбуждённых против Алексея Навального и его соратников, в одно "большое" дело. Туда вошли обвинения по статье о легализации денежных средств, три статьи по экстремизму (финансирование, руководство и участие) и ещё одно дело, возможно, по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

В конце января этого года Алексея Навального задержали сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым химическим ядом. Спустя несколько дней Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание на реальный срок в три с половиной года, отправив оппозиционера в колонию.

Условно политик был осуждён в декабре 2014 года. Тогда Навального и его родного брата Олега признали виновными в хищении средств у компании "Ив Роше". Обвиняемые категорически не признали вину. Они считают уголовное преследование политически мотивированным.