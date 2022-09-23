Алексей Навальный вновь отправлен в ШИЗО. Он вышел оттуда вчера

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в пятый раз с середины августа отправили в штрафной изолятор на 12 суток. Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.



Это произошло на следующий день после того, как он вышел из ШИЗО, где провёл 15 суток, и был отправлен на строгие условия содержания.

По словам Ярмыш, администрация колонии прямо сказала Навальному, что его посадили сейчас за то, что он "наговорил про мобилизацию на прошлом суде".Сам Навальный, выступая сегодня по видеосвязи в Ковровском суде заявил : "Не нравится то, что я сказал про мобилизацию — получи, Навальный, 12 суток. Совершенно никто даже не скрывает политического контекста". «Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут ни за что... Я посижу [за это] 12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток... Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и референдумами», — цитирует Навального "Медиазона".

Сегодня в суде Навальный оспаривает первое помещение в ШИЗО. Впервые его отправили туда 12 августа — за расстегнутую верхнюю пуговицу на тюремной робе. С тех пор Навальный из ШИЗО практически не выходил.

Оппозиционер считает, что администрация колонии наказывает и преследует его за политическую деятельность. В частности за то, что он объявил о создании профсоюза заключённых и сотрудников колонии, а также призывал голосовать против провластных кандидатов на сентябрьских выборах в России.