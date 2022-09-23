Алексей Навальный вновь отправлен в ШИЗО. Он вышел оттуда вчера

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в пятый раз с середины августа отправили в штрафной изолятор на 12 суток. Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Это произошло на следующий день после того, как он вышел из ШИЗО, где провёл 15 суток, и был отправлен на строгие условия содержания.
Сам Навальный, выступая сегодня по видеосвязи в Ковровском суде заявил : "Не нравится то, что я сказал про мобилизацию — получи, Навальный, 12 суток. Совершенно никто даже не скрывает политического контекста". «Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут ни за что... Я посижу [за это] 12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток... Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и референдумами», — цитирует Навального "Медиазона".
Сегодня в суде Навальный оспаривает первое помещение в ШИЗО. Впервые его отправили туда 12 августа — за расстегнутую верхнюю пуговицу на тюремной робе. С тех пор Навальный из ШИЗО практически не выходил.
Оппозиционер считает, что администрация колонии наказывает и преследует его за политическую деятельность. В частности за то, что он объявил о создании профсоюза заключённых и сотрудников колонии, а также призывал голосовать против провластных кандидатов на сентябрьских выборах в России.
- Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политическими.
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