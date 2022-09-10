Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США призвали немедленно освободить Навального, вновь попавшего в ШИЗО

США выступили с новым призывом к России немедленно освободить осуждённого на длительный срок оппозиционного политика Алексея Навального, которого за последние недели несколько раз подряд отправляли в штрафной изолятор.

В Вашингтоне крайне обеспокоены действиями российских властей в отношении Навального, заявили накануне в Госдепартаменте США, указав на предвзятый характер решений и то, что их становится всё больше.

В среду на этой неделе стало известно, что Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в четвёртый раз с середины августа отправили в ШИЗО – практически сразу после того, как он вышел оттуда. Администрации колонии это даёт право признать заключённого злостным нарушителем и перевести в особо строгие условия содержания.

8 сентября оппозиционер рассказал в своих соцсетях, что руководство колонии отказало ему в праве на адвокатскую тайну. Сотрудники ФСИН будут читать все документы, которые Навальный получает от защитников или отдаёт им. "Это вмешательство, наряду с неоднократным переводом в одиночную камеру, за предположительно незначительные нарушения представляет собой ещё одно свидетельство политически мотивированного преследования", – подчеркнули в Госдепартаменте.

Алексей Навальный считает, что администрация колонии наказывает и преследует его за политическую деятельность. В частности за то, что он объявил о создании профсоюза заключённых и сотрудников колонии, а также призывал голосовать против провластных кандидатов на сентябрьских выборах в России.

Навальный подал административный иск к начальнику колонии о признании незаконной его отправки в ШИЗО. Среди формальных причин оппозиционер приводил расстегнутую на робе пуговицу, якобы медленное выполнение требования конвоира, то, что неправильно представился.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG