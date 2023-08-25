Алексея Москалёва в третий раз за месяц отправили в ШИЗО

Алексея Москалёва, приговоренного к двум годам колонии по делу о повторной "дискредитации" армии, в третий раз подряд отправили в штрафной изолятор в колонии в Тульской области. Об этом в пятницу сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо", который ссылается на адвоката Владимира Билиенко.
По его словам, в очередной раз его подзащитного поместили в ШИЗО 23 августа. Осуждённый должен пробыть там 15 суток – за то, что якобы не держал руки за спиной. Адвокат добавил, что Москалёва также хотят поставить на учет как "склонного к побегу".
Первый раз заключенного поместили в изолятор на 6 суток 4 августа. Тогда поводом стало то, что он якобы не сразу встал. 10 августа Москалева отправили в ШИЗО на 13 суток – из-за представления по ненадлежащей форме.
- Приговор Алексею Москалёву был вынесен в марте. Этому предшествовало преследование семьи Москалевых после того, как дочь Алексея нарисовала в школе антивоенный рисунок, отмечает "ОВД-Инфо".
- В марте 2022 года в России были введены так называемые законы об уголовной и административной ответственности за "фейки" о российской армии и "дискредитацию" её действий. "Фейками" и "дискредитацией" российские власти считают любую точку зрения, отличную от позиции Кремля и Минобороны России.
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