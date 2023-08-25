Алексея Москалёва в третий раз за месяц отправили в ШИЗО

Алексея Москалёва, приговоренного к двум годам колонии по делу о повторной "дискредитации" армии, в третий раз подряд отправили в штрафной изолятор в колонии в Тульской области. Об этом в пятницу сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо", который ссылается на адвоката Владимира Билиенко.

По его словам, в очередной раз его подзащитного поместили в ШИЗО 23 августа. Осуждённый должен пробыть там 15 суток – за то, что якобы не держал руки за спиной. Адвокат добавил, что Москалёва также хотят поставить на учет как "склонного к побегу".

Первый раз заключенного поместили в изолятор на 6 суток 4 августа. Тогда поводом стало то, что он якобы не сразу встал. 10 августа Москалева отправили в ШИЗО на 13 суток – из-за представления по ненадлежащей форме.