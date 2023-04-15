Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов на концерте в Москве вышел в футболке "Маша Москалева" и рассказал о преследовании семьи школьницы. Видео с концерта опубликовала "Медиазона".
"Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело – не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее – ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО", – сказал Иванов.
- Маша Москалева – школьница из города Ефремова Тульской области, её воспитывал отец-одиночка. В апреле 2022 года она нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребёнка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалёву угрожали лишением родительских прав.
- 1 марта Алексей Москалёв был задержан за антивоенные комментарии. Органы опеки поместили Машу Москалёву в социальный приют. 28 марта суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии.
- 12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Машу из приюта забрала её мать Ольга Ситчихина.
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