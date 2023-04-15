Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов на концерте в Москве вышел в футболке "Маша Москалева" и рассказал о преследовании семьи школьницы. Видео с концерта опубликовала "Медиазона".

"Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело – не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее – ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО", – сказал Иванов.