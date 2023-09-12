Алексея Навального в 19-й раз отправили в штрафной изолятор

Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, вновь отправили в штрафной изолятор. .Об этом говорится в письме политика, которое выложили в его инстаграме.

Навальному назначают это взыскание уже в 19-й раз. В последний раз его помещали в ШИЗО в августе. К настоящему моменту Навальный провел в штрафном изоляторе 207 суток. С учетом нового взыскания общий срок увеличится до 220 суток.

В письме политика не уточняется, что стало новым поводом для взыскания. Однако, по словам Навального, новому водворению в ШИЗО предшествовал спор с администрацией ИК-6 о свиданиях. Навального весь год лишали права на свидание с семьёй постоянными переводами на более строгие условия содержания

Алексей Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве в колонии во Владимирской области. В начале августа Мосгорсуд вынес ему новый приговор – 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Новый приговор пока не вступил в силу. До его обжалования в вышестоящем суде разрешения на свидания и звонки политику дает суд, а не колония. При этом по словам оппозиционера, руководство ИК-6 отказалось исполнять решения судьи.

Навальный называет своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.