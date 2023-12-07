Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана на 2024 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на седьмое февраля 2024 года. Об этом сообщает азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на подписанное Алиевым сегодня распоряжение. По закону выборы должны были пройти в 2025 году.

В Азербайджане президент избирается на семилетний срок, такая поправка была внесена в Конституцию на референдуме в 2016 году. Раньше президент избирался на пятилетний срок.

Прошлые президентские выборы в Азербайджане прошли 11 апреля 2018 года. Изначально они должны были пройти в октябре, однако Алиев перенес голосование на несколько месяцев вперед. Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных.

Впервые Ильхама Алиева избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти отца – Гейдара Алиева – который правил страной 10 лет. Сначала Ильхам Алиев отменил закон о том, что президентское кресло можно занимать только два срока подряд. А потом увеличил срок пребывания на этом посту с пяти до семи лет. Политологи уверены, что Ильхам Алиев также намерен передать свой пост сыну – Гейдару Алиеву младшему.

В феврале 2020 году в Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы. Правящая партия "Ени Азербайджан" под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе. Оппозиция Азербайджана тогда заявила, что власти сфальсифицировали результаты на выборах и объявленные результаты не отражают волю народа. По данным независимых общественных организаций, во многих городах наблюдателям на участках мешали работать: выгоняли с участков, запрещали вести съемку, перемещаться по участкам, к некоторым применяли силу.