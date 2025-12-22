Алиев проигнорировал саммит лидеров стран СНГ в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. В сообщении его администрации говорится о плотном рабочем графике.

При этом в России ждали Алиева и готовились к его визиту, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об отказе Алиева от участия в саммите стало известно в последний момент, отмечает "Настоящее Время".

В последний раз президент Азербайджана приезжал в Санкт-Петербург на саммит лидеров стран СНГ в 2023 году. В декабре прошлого года он пропустил мероприятие, развернув свой самолет, как только стало известно о крушении лайнера "Азербайджанских авиалиний". Самолет летел из Баку в Грозный, но получил повреждения в воздухе над территорией России. Тогда погибли 38 человек, выжили – 29.

На следующий день Reuters и Euronews со ссылкой на источники в Баку сообщили, что самолет был повреждён огнём российской системы ПВО. Азербайджанские власти и лично Алиев впоследствии возложили на Россию ответственность за гибель самолёта.

Баку много месяцев добивался признания ответственности России. В мае Алиев не приехал на празднование 80-летия Победы в Москву.

В октябре на встрече с Алиевым в Душанбе Путин признал, что самолет получил повреждения в результате работы российской ПВО. Также он обещал наказать виновных за крушение и выплатить компенсации пострадавшим. Эти обещания соответствовали ключевым требованиям Баку: выплатить компенсации и наказать виновных.

️Однако ни о подвижках в расследовании катастрофы, ни о преследовании виновных, ни о выплате компенсаций позже не сообщалось.

1 декабря в Екатеринбурге вновь задержали главу азербайджанской диаспоры, который пришел на смену Шахину Шыхлински: его арестовали в августе по подозрению в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Это продолжило серию обмена арестами России и Азербайджана, начавшуюся после массового рейда сотрудников российских силовых структур в Екатеринбурге в июне, когда погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Следственный комитет России заявил тогда, что они умерли от сердечной недостаточности. Азербайджанские судмедэксперты установили, что причиной их смерти стали множественные травмы. В Азербайджане после этого были арестованы несколько российских граждан. Впоследствии некоторые из задержанных в обеих странах были освобождены.