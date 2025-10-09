Ссылки для упрощенного доступа

Путин признал, что самолёт "Азербайджанских авиалиний" был сбит российской ПВО

Президент России Владимир Путин признал ответственность Москвы за крушение пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний" в декабре прошлого года. Он заявил, что Россия выплатит компенсации. Это произошло на его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг на саммите в Душанбе.

Самолёт Embraer-190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. Почти сразу стало известно, что рейс был обстрелян российской системой ПВО при посадке в Грозном. В аэропорту ожидали атаки украинских дронов.

Отказ России признавать вину за случившееся стал причиной резкого охлаждения отношений между Москвой и Баку. Президент России 9 октября заявил, что узнал о причинах катастрофы только два дня назад.

По словам Путина, российская система ПВО выпустила две ракеты, которые взорвались в нескольких метрах от самолёта. По его словам, самолёт был задет, "скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами" (цитата по "Коммерсанту").

новость дополняется

