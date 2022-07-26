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Альпийские ледники из-за жары тают с рекордной скоростью

Ледник Перс

Из-за аномально высокой температуры ледники в швейцарских Альпах тают с рекордной скоростью. В этом году ожидается самая большая потеря массы за 60 лет, пишет Reuters.

Учёные могут определить, насколько уменьшается ледник за год. Для этого они измеряют разницу между количеством снега, выпавшим зимой, и количеством льда, растаявшим летом.

Температура в Альпах прогревается примерно на 0,3 градуса Цельсия за десятилетие – в два раза быстрее, чем в среднем по миру. В случае, если ситуация не изменится и будут расти выбросы парниковых газов, то к 2100 году альпийские ледники потеряют более 80 процентов своей массы.

Уже сейчас, например, ледник Мортератш значительно отличается от ледника, изображенного на туристических картах региона. Язык, который когда-то доходил до долины, сократился почти на 3 километра. А глубина снежно-ледяного покрова уменьшилась на 200 метров.

Параллельный ледник Перс до 2017 года впадал в Мортератш. Теперь Перс отступил настолько, что между границами ледников лежит расширяющаяся полоса гравия.

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