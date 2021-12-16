Власти практически не снизили уровень загрязнения воздуха в городах России

По итогам программы "Чистый воздух", направленной на сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ, власти сократили уровень загрязнения воздуха в среднем на пять процентов в 12 городах. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

В Красноярске и Омске, где часто приходится вводить режим черного неба, чиновникам удалось за год сократить выбросы менее, чем на один процент. Аналогичная динамика в Магнитогорске и промышленной столице Приангарья – Братске.

В Норильске, который также в ходит в число 12 участников федерального проекта по улучшению качества воздуха, чиновники вообще не отметили никакой положительной динамики. В этом городе содержание загрязняющих веществ в атмосфере практически всегда выше предельной допустимой концентрации в 4-5 раз.

В планах на текущий год было снижение выбросов на 4 процента. При этом к 2024 году власти планируют снизить уровень загрязнение воздуха на 20 процентов, а к 2030 – на 50 процентов. За год удалось на четверть снизить выбросы в Новокузнецке, в Челябинске – на 20 процентов.

"Предприятия-загрязнители должны понимать, что чистый воздух для граждан – это задача и государства, и бизнеса. Считаю, что даже повышение штрафов до 500 тысяч или миллиона не дадут эффекта и не станут стимулирующими. Компаниям будет проще заплатить такой штраф, чем заниматься модернизацией производства", – сказала Абрамченко президенту.

В ответ на замечание чиновницы о неэффективности штрафов Владимир Путин утвердил новые меры ответственности собственников предприятий за экологические нарушения и поручил подготовить проект о расширении полномочий сотрудников Росприроднадзора.

Три месяца назад Красноярск, задымленный лесными пожарами, возглавил мировой рейтинг городов с самой загрязненной атмосферой. Красноярск по уровню загрязнения атмосферы с большим отрывом опередил пакистанский Лахор и столицу Перу Лима. Жители Красноярска несколько недель не могли выходить на улицу, когда дым от якутских пожаров смешался с вредными выбросами местных промышленных предприятий.