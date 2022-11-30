Алла Пугачёва подала заявление о ликвидации своей российской компании

Алла Пугачёва подала заявление в Федеральную налоговую службу России о ликвидации ООО "АБП". СМИ отмечают, что до сегодняшнего дня это была последняя российская компания, которой владела певица.

В последнее время фирма вела деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также теле- и радиовещания. Ранее компания управляла радиостанцией "Радио Алла", а также устраивала выступления самой Пугачёвой. Гендиректором ООО "АБП" является концертный директор певицы Елена Чупракова.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Алла Пугачёва вместе со своим мужем, артистом и телеведущим Максимом Галкиным, публично осудившим войну, уехала в Израиль.

В середине сентября Пугачёва опубликовала пост в социальных сетях с призывом к российским властям включить её в списки "иностранных агентов". Таким образом она поддержала позицию своего мужа, к тому моменту уже признанного "иноагентом".



В то же время в СМИ появилась информация о том, что Пугачёва и Галкин выставили на торги принадлежащую им недвижимость в России.