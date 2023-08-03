"Алмазы рождаются под давлением". 25 лет назад умер Альфред Шнитке

Россия продолжает бомбить торговые порты Украины, стремясь остановить экспорт украинского зерна;

Избегающие санкций компании крупных российских бизнесменов платят зарплату добровольцам, отправляющимся на войну в Украину, – расследование «Важных историй»;

Бизнесмен из Петербурга Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам колонии за одиночные пикеты с плакатами, осуждающими войну в Украине;

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения, связанные с его причастностью к штурму Капитолия 6 января 2021 года;

Двадцать пять лет назад в Гамбурге умер композитор Альфред Шнитке.

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