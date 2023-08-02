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Время Свободы

"Для него политика – отнять у соседа". Заявления Путина об Украине и Польше

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 августа

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Время Свободы - Темы дня 02.08.2023
by Радио Свобода

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Что стоит за утверждениями Владимира Путина о том, что Польша хочет захватить территории, вошедшие в состав Украины по итогам Второй мировой войны?

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