Американец, осуждённый в России за шпионаж, вышел из ШИЗО

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж к 16 годам колонии, связался со своей семьей. Об этом вчера сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова. По её словам, 6 августа Уилана освободили из штрафного изолятора и на следующий день он позвонил родителям.

3 августа Ольга Карлова сообщила, что Пол Уилан больше месяца не выходит на связь с адвокатами и родными. Адвокат пыталась связаться с администрацией мордовской колонии, где отбывает наказание гражданин США, чтобы узнать о судьбе Уилана и попросить о телефонном разговоре с ним. Однако, обращение адвоката осталось без ответа. Позже выяснилось, что Уилан находится в ШИЗО. По какой причине он был туд помещён, не уточнялось. Ранее брат осуждённого, говорил, по данным посольства США Пол Уилан в начале июля был помещён в одиночную камеру на 15 суток, а вскоре ещё на 15 суток.

В августе адвокаты Пола Уилана собираются подать в Мосгорсуд ходатайство, в котором попросят выдворить американца из России, чтобы он отбывал наказание в США.

Вопрос об освобождении осуждённых в России американцев – Пола Уилана и Тревора Рида - обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.

Пол Уилан – бывший руководитель службы корпоративной безопасности, был арестован в Москве в 2018 году. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Его адвокат утверждает, что Уилану передали флешку с секретной информацией, о которой он не знал.