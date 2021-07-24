Сенат Конгресса США в пятницу принял резолюции с требованием освободить двух осуждённых в России американцев — Пола Уилана и Тревора Рида. Проекты резолюций были представлены Комитету по международным делам представителями Демократической и Республиканской партий. Об этом сообщается на странице сенатора от Мичигана Дебби Стабенау.

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51-летний Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж, а 30-летний Тревор Рид — на девять лет лишения свободы за применение насилия против полицейских. Свою вину оба не признали. Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять их на осуждённых в США россиян.

В обоих случаях российские власти не предоставили убедительных доказательств их виновности, отмечается в резолюциях. В документах правительство США призывается к более активным действиям для освобождения американцев. Аналогичную резолюцию в июле приняла Палата представителей Конгресса.