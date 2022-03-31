Американец Рид вновь объявил голодовку в российской колонии

Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку в знак протеста против содержания его в одиночной камере и отсутствия надлежащей медицинской помощи. Рид опасается, что у него туберкулез. Об этом сообщили в среду родители Рида, сославшись на его адвоката.



По имеющейся у них информации, в декабре прошлого года Рид находился в контакте с заключенным, больным туберкулезом в активной форме. Когда здоровье Рида сильно ухудшилось, он не был обследован на туберкулез. Десять дней он пробыл в тюремной больнице, не получив там "существенной медицинской помощи, кроме рентгена, который был сделан неправильно", утверждают родители американца, отбывающего наказание в мордовской колонии. После этого он был возвращен в одиночную камеру.

Адвокат Рида подтвердил, что его клиент начал голодовку.

Рид уже объявлял голодовку в ноябре 2021 года, но прекратил ее в связи с ухудшением состояния здоровья.

В июле 2020 года российский суд приговорил Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейских в Москве. Через год он был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.

Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.