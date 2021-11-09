Американец Тревор Рид объявил голодовку в колонии. ФСИН это отрицает

Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников Рида.

О голодовке рассказали "Интерфаксу"и адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова. По их словам, Рид объявил голодовку 4 ноября в связи с неоднократным, незаконным, по его мнению, "водворением в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии". Адвокаты напомнили, что вину в нападении на полицейских Рид не признает.

Американец отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии.

В региональном управлении ФСИН отрицают информацию о голодовке Рида. Там заявили, что заключённый Тревор Рид не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке и ест по расписанию.

16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.

Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян.

Вопрос об их освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.