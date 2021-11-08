Суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана США

Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче в США осужденного в России на 16 лет колонии по обвинению в шпионаже Пола Уилана.

Адвокаты настаивали на участии Уилана в суде, однако заседание прошло без него.

Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокат Уилана Владимира Жеребенкова, посчитал решение Верховного суда Мордовии политическим и обжаловал его. "Суд просто умыл руки, ушёл в сторону ". Сейчас не понятно, кто будет в итоге принимать решение по ходатайству осуждённого в России американца, заявил адвокат.

Жеребёнков также сообщил "Интерфаксу", что, по его данным, какие-либо переговоры о возвращении осужденного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана между Россией и США в настоящее время не ведутся. Все переговоры, в том числе о возможном обмене, выдаче или помиловании Уилана приостановлены, сказал адвокат. Он уточнил, что это, по его мнению, связано с тем, что в США Уилана считают заложником. Без признания американской стороной российского приговора Уилан вряд ли будет выдан США, отметил Жеребёнков. Ранее адвокаты Уилана говорили, что их клиент не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина".

Приговор американцу Полу Уилану, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением". Наказание Пол Уилан отбывает в мордовской исправительной колонии.

Российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.