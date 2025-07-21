Американская певица Патти Смит на концерте в Праге выступила в поддержку Радио Свобода. Об этом сообщает канал "Настоящее время".

Перед исполнением песни People Have the Power ("У людей есть сила") Смит сделала паузу и объявила, что посвящает её президенту Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивену Капусу и всем его сотрудникам. В Праге расположен головной офис медиакорпорации.

Певица высоко оценила работу РСЕ/РС и других "общественных институтов", подчеркнув их роль в распространении "важной информации жителям отдаленных районов по всему миру".

Она также выразила сожаление по поводу попыток нынешней администрации в Белом доме прекратить финансирование Радио Свобода.

"Мы должны продолжать бороться, мы должны помогать друг другу", – добавила она.