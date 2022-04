Американская разведка связала нападение на нобелевского лауреата Дмитрия Муратова с российскими спецслужбами. Об этом сообщают газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Журналист был облит краской в поезде Москва – Самара в начале апреля. Один из нападавших крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Запись нападения была выложена в резервном телеграм-канале "Союза десантников". У пострадавшего были диагностированы ожог глаз и конъюктивы.

Американская разведка не комментирует способы получения информации, ссылаясь на необходимость защитить свои методы и источники, отмечает The Washington Post. В публикации The New York Times говорится, что разведка утверждает, что получила информацию о связи российских спецслужб с нападением "из разных источников". Отчёт разведки был рассекречен.

Какая именно российская спецслужба имеется в виду в документе, не уточняется. Обе газеты называют её "разведкой", в основном такие функции в России выполняют военная разведка ГРУ, внешняя СВР и политическая ФСБ.