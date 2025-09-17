Американский певец отказался от участия в "Интервидении"

Американский певец Брэндон Ховард, который должен был принять участие в песенном конкурсе "Интервидение", организованном Россией, за три дня до конкурса отказался участвовать в нём. Ховард заявил, что не сможет прилететь в Москву по семейным обстоятельствам.

Вместо него США, как сказано на сайте "Интервидения" (там сохраняется и новость об участии Ховарда), представит певица Vassy. Она уроженка Австралии, родом из семьи греческих эмигрантов. На сайте конкурса говорится, что она "активно участвует в социально значимых инициативах" и в частности "является официальным представителем организации Green IT, выступая за внедрение экологически ответственных технологий и устойчивых практик".

Как отметила "Новая газета", 17 сентября со страницы Vassy в "Википедии" удалили информацию о том, что певица является амбассадором кампании в защиту прав ЛГБТ организации NOH8. В соцсетях Vassy остались ролики этой кампании и публикации певицы в поддержку ЛГБТ-прайда.

Несуществующее "международное движение ЛГБТ" признано в России экстремистской организацией, а позитивные упоминания об однополых отношениях де-факто запрещены, они грозят административным и даже уголовным преследованием.

Россия, которая не может участвовать в конкурсе "Евровидение", организует в этом году конкурс "Интервидение", прямо ссылаясь на традицию конкурсов, которые проводились во времена СССР с участием дружественных и вассальных стран. На конкурсе ожидается участие представителей 23 стран. Только США из них включены в российский список недружественных государств. Остальные - страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов).