Американского сенатора Менендеса и его жену обвиняют во взятках

В США началось уголовное разбирательство по делу сенатора Боба Менендеса и его жены Надин. Паре предъявлены обвинения во взятках в крупном размере. Ранее при обысках в их доме были обнаружены наличные на сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и автомобиль класса люкс. Супруги, как утверждается, не смогли доказать легальное происхождение денег.

По версии прокуратуры, Менендес мог получать взятки от трёх бизнесменов из Нью-Джерси в обмен на лоббирование их интересов, а также интересов правительства Египта в области получения военной помощи от США.

Первые обыски у Менендесов прошли в июне прошлого года. Полицейские нашли в шкафах и карманах одежды конверты, на которых была написана фамилия супругов, с наличными на сумму 480 тысяч долларов, а в сейфе Надин Менендес - ещё 70 тысяч. На них обнаружены отпечатки пальцев одного из бизнесменов и его шофёра. Также были обнаружены золотые слитки стоимостью около ста тысяч долларов и предметы роскоши. Кроме того, Надин Менедес при помощи бизнесменов, по версии следствия, была фиктивно трудоустроена на высокооплачиваемую работу, на которой на самом деле не появлялась.

Сенатор обвинения пока не комментировал.

Это уже второе за 10 лет обвинение Менендеса в коррупции. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по аналогичному обвинению, но в 2018 году суд закрыл дело после того, как присяжные не смогли прийти к согласию относительно виновности сенатора.