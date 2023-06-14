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В США сенатор заблокировал продажу оружия Венгрии "в наказание"

Сенатор Джеймс Риш

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джеймс Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии "в наказание" за то, что она не одобряет заявку Швеции в НАТО.

"Венгрия должна принять Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружения, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, более сотни ракет и капсул, а также сопутствующие запчасти и поддержку", говорится в заявлении Риша для The Washington Post. Стоимость пакета военной помощи составляет 735 миллионов долларов.

Крупные продажи оружия требуют разрешения председателей и членов Комитетов по международным отношениям Сената и Палаты представителей США. Решение Риша не позволяет продолжить процесс продажи оружия Венгрии.

В Госдепартаменте США и в правительстве Венгрии отказались комментировать ситуацию.

Позиция венгерского премьер-министра и раньше вызывала недовольство в НАТО, пишет The Washington Post. Будучи членом альянса и Евросоюза, Венгрия блокировала европейское финансирование украинской обороны и препятствовала введению санкций в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Орбан углублял энергетические связи с Россией, что привело к определению его правительства как "троянского коня Путина".

В мае Орбан заявил, что "ничего не имеет против членства Швеции в НАТО", но для одобрения её заявки отношения двух стран должны "значительно улучшиться".

  • Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Для вступления в альянс необходимо одобрение всех его членов. Финляндию приняли в НАТО в апреле 2023 года.
  • Заявку Швеции всё ещё не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя требует от Швеции выдачи представителей Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.

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