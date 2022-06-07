Американцам запрещено покупать любые российские ценные бумаги

Министерство финансов США разъяснило, что санкции, введённые против России, предусматривают запрет для американских граждан и компаний на приобретение, в том числе на вторичном рынке, любых российских долговых обязательств или акций, выпущенных российскими фирмами. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во вторник Минфин опубликовал рекомендации для американских фондовых менеджеров, в которых говорится, что американцам запрещено делать новые инвестиции, выгодные России. Цель этого, как сказал представитель ведомства, - "лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины".



Выступая в комитете Сената по финансам, глава Федерального казначейства США Джанет Йеллен подтвердила, что целью санкций является лишение России источников доходов. По её словам, Соединённые Штаты, которые ранее ввели запрет на импорт российской нефти, сейчас ведут дискуссии с их европейскими союзниками о том, каким образом можно было бы снизить поступления в российский бюджет от продажи нефти - и в то же время не закрывать полностью доступ российской нефти на мировой рынок, что привело бы к резкому росту цен.

Также, по словам Йеллен, финансовое ведомство США отслеживает любые попытки России обойти санкции при помощи использования золотых резервов. Потенциально любые сделки с использованием российского золота могут подпасть под санкции - предупредила она.