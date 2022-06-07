Правительство предложило засекретить размер золотого запаса России

Министерство экономического развития России предложило засекретить сведения о размере золотого запаса и о валютных резервах России. 6 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники, близкие к комиссии.

Авторы документа, который есть у редакции РБК, предложили внести поправки в закон "О государственной тайне" и исключить данные о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

Минэкономразвития в пояснительной записке отметило, что "данные необходимо засекретить, чтобы их не смогли получить недружественные государства".

Ранее Россия из-за введённых в связи с российским вторжение в Украину санкций лишилась доступа к золотовалютным резервам на сумму 300 миллиардов долларов. Центробанк России в ответ на санкции скрыл данные о валютной и географической структуре своих резервов.

По данным Центробанка РФ, общий объем резервов России по состоянию на 27 мая составил 589,6 млрд долларов, включая замороженные активы.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: