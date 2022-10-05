Американцу дали 4,5 года колонии за два пинка полицейскому

Суд в Воронеже приговорил гражданина США Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии по статье о применении насилия к полицейскому. Гилман считает дело политическим. Защита обещает обжаловать приговор и инициировать процесс обмена с США.

По версии следствия, в январе 2022 года Гилман агрессивно себя вёл в поезде "Сухум–Москва". В Воронеже его сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где он нанёс полицейскому "не менее двух ударов ногами в область левой голени". По словам очевидцев, Гилман был сильно пьян. Также выяснилось, что он нарушил срок пребывания в России: срок его визы истёк в конце 2021 года.

Прокуратура запросила для Гилмана 4,5 года лишения свободы – из пяти максимальных по вменённому ему пункту статьи. Гилман заявил, что наказание слишком серьёзное и что он "жертва политической репрессии". По его словам, он попросил у полицейского прощения и выплатил ему 15 тысяч рублей компенсации.

Судья назначила Гилману срок, запрошенный прокуратурой. Среди прочего она учла его отрицательную характеристику из СИЗО, в котором Гилман находился до суда. По информации газеты "Коммерсантъ", в изоляторе Гилман подрался с бывшим вице-мэром Воронежа, когда тот "очень экспрессивно" отреагировал на свой срок по делу о взятке.

Адвокат Гилмана заявил, что защита будет обжаловать приговор, а также обратится к властям США, чтобы инициировать процесс обмена и вернуть Гилмана домой. При этом на суде Гилман по-русски говорил, что хочет получить гражданство и остаться жить в России.